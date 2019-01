Rijkswaterstaat houdt dit weekend een schoonmaakactie op de onbewoonde eilandjes Rottumeroog, Rottumerplaat en Zuiderduin, waar ook lading uit het containerschip MSC Zoe is aangespoeld.

Het schoonmaken van dit beschermde natuurgebied in de Waddenzee gebeurt samen met Staatsbosbeheer, de Waddenunit en een tiental vaste vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat.

De vrijwilligers hebben ervaring met het opruimen op deze eilandjes en werken onder aansturing van de boswachter van Staatsbosbeheer. Er zijn voldoende vrijwilligers beschikbaar om te helpen, zegt Rijkswaterstaat.

De Rottums, zoals de drie eilandjes officieel heten, hebben een grote ecologische waarde en zijn van groot belang voor zeehonden, miljoenen trekvogels, vissen en allerlei bodemdieren.

Vrijdag maakte Rijkswaterstaat ook al een begin met het schoonmaken van de zandplaten Engelsmanplaat en het Rif bij Schiermonnikoog in de Waddenzee. De Kustwacht en Rijkswaterstaat brengen vanuit de lucht in kaart waar de verloren lading van MSC Zoe terecht is gekomen. Op basis daarvan wordt bepaald op welke wadplaten verdere opruimacties nodig zijn, aldus Rijkswaterstaat.

Vissers gaan zaterdag ook afval opruimen

Ook vissers gaan rommel uit zee halen die afkomstig is uit containers van het schip MSC Zoe. Vanuit diverse havens, waaronder die van Harlingen en Lauwersoog, vertrekken zaterdag vissersschepen voor een schoonmaakactie op zee. Ze gaan gericht vissen op afval in plaats van op de gebruikelijke vis en garnalen, meldt brancheorganisatie VisNed.

Om de actie mogelijk te maken heeft de visserijsector samen met het Groningse provinciebestuur een plan opgesteld. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij heeft toestemming gegeven, aldus VisNed. De plekken waar de vissersschepen op televisies, IKEA-meubels, schoenen en ander ronddrijvend spul mogen gaan vissen, worden afgestemd met de Kustwacht.

Strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar rederij

Vrijdag meldde het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM) dat het in samenwerking met de Maritieme Politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een strafrechtelijk onderzoek instelt naar de rederij van het schip waar de containers op stonden.

Het onderzoek richt zich op de vraag of er strafbaar is gehandeld door de rederij waardoor de schade is ontstaan. Eerder stelden Rijkswaterstaat en de Waddeneilanden rederij MSC ook al aansprakelijk.

Vrijdag hebben zo'n honderd militairen meegeholpen met het schoonmaken van de stranden op de Waddeneilanden. Ook tientallen vrijwilligers deden mee aan de schoonmaakactie. Het is in eerste instantie de bedoeling dat de militairen alleen zaterdag nog hulp bieden.

In één container zat organisch peroxide

Volgens de Duitse Kustwacht zit in één container organische peroxide. Eerder werd aangenomen dat het er meerdere waren. In een andere container zitten volgens de Duitse Kustwacht lithium-ionbatterijen.

Twee zakken met peroxide zijn op het strand van Schiermonnikoog aangespoeld. 278 zakken van 25 kilo met daarin de stof zijn nog niet gevonden.

Hulpverleners moeten de zakken met beschermende kleding opruimen Als mensen de zakken vinden, moeten ze daar voorzichtig mee omgaan en 112 bellen.