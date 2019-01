De Maritieme Politie heeft in samenwerking met Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar aanleiding van de overboord geslagen containers bij de Waddeneilanden.

Een officier van justitie van het Functioneel Parket leidt het onderzoek. Een woordvoerder van het Functioneel Parket bevestigt aan NU.nl dat een onderzoek is ingesteld.

"Het onderzoek richt zich op de vraag of de ontstane schade het gevolg is van strafbaar handelen", aldus de woordvoerder. "Het onderwerp van het onderzoek is of we iemand verantwoordelijk kunnen houden voor de verontreiniging die is ontstaan en zo ja: wie dat dan is."

De woordvoerder meldt dat wordt onderzocht hoe het kon dat het schip zo veel containers kon verliezen en of de wet ter voorkoming verontreiniging door zeeschepen is overtreden.

Rijkswaterstaat en Waddeneilanden stelden rederij al aansprakelijk

Vrijdag stelde Rijkswaterstaat de reder van vrachtschip MSC Zoe al aansprakelijk voor de schade die de overboord geslagen containers hebben aangericht. De Waddeneilanden deden dat vrijdagochtend ook al.

De Waddeneilanden en ook de kust op het vasteland zijn de afgelopen dagen vervuild door de aangespoelde containers en de inhoud daarvan. Tientallen containers spoelden aan nadat ze van het schip waren gevallen dat in het Duitse deel van de Noordzee voer. Naar schatting vielen in totaal zo'n 270 containers van het schip.

Rijkswaterstaat meldt vrijdagavond dat een schip met speciale zoekapparatuur, zoals sonar, naar de Waddeneilanden vaart om te zoeken naar containers op de bodem van de Waddenzee.

Militairen helpen met schoonmaken stranden

Tientallen vrijwilligers hebben al geholpen met het schoonmaken van de stranden. Vanaf vrijdag zijn ook honderd militairen ingezet om hulp te bieden bij de opruimactie. De militairen hebben vrijdag in totaal 3 kilometer strand schoongemaakt en gaan zaterdag verder met opruimen.

Doordat nieuwe spullen telkens vanuit zee op de stranden terechtkomen voelt het schoonmaken als "dweilen met de kraan open", zei Ineke van Gent, burgemeester van Schiermonnikoog, vrijdagochtend.

Ook waait plastic en piepschuim de duinen in. Het is nog niet duidelijk hoeveel tijd nodig is om de stranden schoon te krijgen. De militairen worden vooralsnog voor twee dagen ingezet.

Een container bevatte peroxide

De Duitse Kustwacht meldt vrijdag dat in slechts één container organisch peroxide zit. Eerder werd aangenomen dat het er meerdere waren. In een andere container zitten volgens de Duitse Kustwacht lithium-ionbatterijen.

Van de 280 zakken peroxide die in de containers zaten zijn er twee zakken van 25 kilo aangespoeld op het strand van Schiermonnikoog. De andere zakken zijn nog niet gevonden. Het gaat in totaal om 7.000 kilo peroxide.

Als mensen de zakken vinden, moeten ze daar voorzichtig mee omgaan en 112 bellen. Hulpverleners met beschermende kleding moeten de zakken opruimen.