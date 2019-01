Ook Rijkswaterstaat heeft de reder van vrachtschip MSC Zoe aansprakelijk gesteld voor de schade die overboord geslagen containers hebben aangericht. De Waddeneilanden deden dat vrijdagochtend al.

Op de Waddeneilanden en elders aan de Noord-Nederlandse kust zijn de afgelopen dagen enkele tientallen zeecontainers en de daarbij behorende ladingen aangespoeld. Het opruimen van die rommel is een enorme klus. Mogelijk volgt er nog meer.

Rijkswaterstaat heeft afspraken gemaakt met rederij MSC over de containers en hun inhoud in de Noordzee en de Waddenzee, schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer. De verzekeraar van de reder heeft aannemers aan het werk gezet om de verloren vracht te bergen.

Een deel van de lading is aangespoeld op het Duitse Waddeneiland Borkum, dat voor de kust van Groningen ligt. In deze omgeving verloor het containerschip in de nacht van dinsdag op woensdag naar schatting 270 containers.

Op het strand van Borkum zijn vrijdagochtend verspreid over ongeveer 1,5 kilometer dertig beschadigde televisies aangetroffen, bericht de Duitse omroep NDR. Minister Olaf Lies (Milieu) van Nedersaksen houdt er rekening mee dat meer spullen aan land komen.

Militairen en vrijwilligers ruimen stranden op

De aangespoelde goederen en afvalmaterialen in Nederland worden momenteel opgeruimd door militairen en vrijwilligers. Defensie heeft troepen uit het Drentse Havelte naar Schiermonnikoog gestuurd, waar de de problemen het grootst zijn. Er zijn ook veel vrijwilligers actief.

Mensen die meedoen aan een opruimactie of daar later op vrijdag nog mee gaan beginnen, krijgen van de Veiligheidsregio Friesland het advies zich warm aan te kleden. Er wordt gewaarschuwd voor onderkoeling vanwege de lage temperaturen en omdat er slecht weer op komst is.

De zee brengt regelmatig nieuwe spullen naar het strand, waardoor de acties bemoeilijkt worden. "Het voelt als dweilen met de kraan open, maar we blijven dweilen", verklaarde burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog vrijdagochtend.

Ook waait er onder meer plastic en piepschuim de duinen in. Op dit moment is niet duidelijk hoelang het duurt voordat de stranden weer schoon zijn. De inzet van de troepen duurt naar schatting twee dagen.

Nog paar honderd zakken peroxide zoek

Van de honderden van boord gevallen containers bevat zeker één organisch peroxide in poedervorm. Twee zakken van elk 25 kilo zijn aangespoeld op Schiermonnikoog. 278 zakken zijn nog zoek. Het gaat om in totaal 7.000 kilo peroxide.

Vinders moeten voorzichtig met de stof omgaan en 112 bellen, benadrukt de veiligheidsregio. De zakken moeten worden opgeruimd door hulpverleners met beschermende kleding.

