De 25-jarige man die was vrijgelaten in de zaak over het doodgeschoten meisje Humeyra, moet de cel weer in, heeft de raadkamer van de rechtbank van Rotterdam besloten. De man is echter spoorloos verdwenen.

"We zijn naar hem op zoek", aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

De man was eind december aangehouden en enkele dagen later weer vrijgelaten. Het OM was het niet eens met die beslissing van de rechter-commissaris en tekende beroep aan. Dat is donderdag gegrond verklaard, laten justitie en de rechtbank vrijdag weten.

In verband met de doodgeschoten scholiere zitten twee 31-jarige Rotterdammers vast, de ex-vriend van het zestienjarige meisje en een medeverdachte.

Humeyra werd 18 december doodgeschoten in de fietsenstalling van haar school in Rotterdam-West. Een paar kilometer verderop kon haar ex Bekir E. worden opgepakt. Het slachtoffer heeft twee keer aangifte tegen hem gedaan, onder meer vanwege bedreiging en mishandeling.

Drie kwartier nadat het meisje doodgeschoten werd, stond een afspraak bij de politie gepland. De politie denkt dat E. met de twee verdachten naar de school is gereden.