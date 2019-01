Militairen zijn vrijdagochtend gestart met een opruimactie op de Waddeneilanden, nadat die werden vervuild door goederen van containers die eerder deze week van een schip waren gevallen. Op de eilanden zijn vrijdag opnieuw spullen en afvalmateriaal aangespoeld.

In het kort: Opnieuw spullen uit containers MSC Zoe aangespoeld

Defensie is opruimactie gestart

Twee zakken giftig peroxide gevonden op Schiermonnikoog

Nog 278 zakken peroxide zoek

Zo'n honderd militairen namen om 6.30 uur de veerboot naar Schiermonnikoog, waar ze inmiddels zijn gestart met een tweedaagse schoonmaakactie. De militairen springen mogelijk ook bij op andere eilanden.

In de nacht van dinsdag op woensdag vielen naar schatting 270 containers van het schip MSC Zoe, bij het Duitse Waddeneiland Borkum. Door de wind en stroming spoelden 22 containers aan op de Nederlandse Waddeneilanden.

Ook de inhoud van kapotte containers, waaronder auto-onderdelen en koelkasten, stroomt in westelijke richting. Vrijdag zijn nog meer spullen aangespoeld op de stranden, waardoor sommige stukken opnieuw schoongemaakt moeten worden.

Volgens burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog liggen de stranden na iedere wisseling tussen eb en vloed weer vol met nieuwe spullen. "Het voelt als dweilen met de kraan open, maar we blijven dweilen", zegt zij.

Op de eilanden zijn sinds woensdag vrijwilligers actief. Wie wil helpen bij het opruimen van de stranden, krijgt het advies zich aan te sluiten bij de bestaande acties. Staatsbosbeheer heeft een overzicht van de mogelijkheden voor vrijwilligers.

Peroxide aangespoeld op Schiemonnikoog

Op het containerschip zaten drie containers met giftig organisch peroxide in poedervorm. Van één container is zeker dat die van boord is gevallen. Twee zakken peroxide van 25 kilo per stuk zijn inmiddels aangespoeld op Schiermonnikoog.

Er zijn nog 278 zakken zoek. Vinders moeten voorzichtig met de stof omgaan en 112 bellen, benadrukt de Veiligheidsregio Friesland. De zakken moeten worden opgeruimd door hulpverleners met beschermende kleding.

De meldkamer Noord-Nederland is overbelast door mensen die aangespoelde zakken met HDPE (polyetheen) hebben gevonden. De inhoud daarvan is niet gevaarlijk en dus hoeven vinders geen 112 te bellen, aldus de veiligheidsregio.

Vrijwilligers doen er goed aan droge en warme kleding aan te trekken. Ook moeten ze goed op elkaar letten, vertelt de veiligheidsregio. Daar wordt voor gewaarschuwd, omdat er koud en slecht weer op komst is.

Meer info over containers na inspectie

Het is nog niet bekend hoeveel containers precies over boord geslagen zijn en welke goederen erin zitten. Die informatie volgt na de inspectie van het vrachtschip, dat momenteel in Bremerhaven ligt.

Ook de toedracht van het ongeval wordt nog onderzocht. Volgens de eigenaar van het schip zijn de containers gevallen door de harde wind. Rederij MSC heeft in de Noordzee meerdere schepen met sonar ingezet voor de zoektocht naar de containers.

De Waddeneilanden stellen de rederij aansprakelijk voor de schade door de aangespoelde containers.

