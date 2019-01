Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag tegen drie vrouwen en twee mannen een werkstraf van tachtig uur geëist wegens het plaatsen van een verdacht pakket bij de toegang van het provinciehuis in Lelystad. De actie was bedoeld als protest tegen het afschieten van edelherten in natuurgebied de Oostvaardersplassen.

De actievoerders zetten de doos met inhoud in de nacht van 21 op 22 oktober voor de deur van het provinciehuis in het centrum van Lelystad. De actie leidde tot onder meer ontruiming van het provinciehuis. Ook moest het wegverkeer worden omgeleid en werd het treinverkeer stilgelegd.

De groep verklaarde vrijdag voor de rechtbank in Lelystad dat het niet de bedoeling was dat de doos zou worden aangemerkt als een mogelijke bom. Hun bedoeling was dat er een dildo uit de doos zou springen zodra die geopend zou worden.

Volgens het OM hadden de verdachten moeten beseffen dat hun actie een dergelijke impact kon hebben, zeker in het huidige tijdsgewricht waarin de vrees voor een aanslag alom aanwezig is.

Op de dildo stond de naam van gedeputeerde Harold Hofstra geschreven. Hofstra is sinds maart de verantwoordelijke gedeputeerde voor de Oostvaardersplassen. Behalve de dildo bevatte het pakket een met rode substantie besmeurde knuffel en een plastic zeis.

"Kwalijk, smakeloos en kinderachtig", zo typeerde de officier van justitie de actie. "En allesbehalve ludiek." Naast de werkstraf eiste hij tegen de vijf verdachten ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand. De advocaten bepleitten vrijspraak voor het vijftal, wegens gebrek aan kwade bedoelingen. De rechtbank doet uitspraak op 18 januari.

Achteraf was er sprake van spijt

De verdachten verklaarden dat ze vooraf niet hebben ingezien dat de plaatsing van het 'verdachte pakket' zo'n enorme impact kon hebben. Achteraf beseften zij dat het dom is geweest en was er sprake van spijt. De groep kwam bij de politie in beeld door onder meer een anonieme tipgever en een zoekactie op Facebook.

Bijna 60 procent van de edelherten in de Oostvaardersplassen verhongerde vorig jaar tijdens de winter. Staatsbosbeheer mag in totaal 1.830 dieren doden.

