Vrijdag is het op de meeste plaatsen droog en bewolkt. Het oosten houdt wel kans op een kleine bui. Het wordt 4 tot 7 graden.

De ochtend start op veel plaatsen grijs en zeer lokaal met een beetje regen, maar al snel komen er enkele opklaringen voor. Lokaal vriest het licht.

In de loop van de ochtend kan in Zeeland kan de zon soms doorbreken, maar verder blijft het op de meeste plaatsen bewolkt. Vooral in het oosten is wat regen mogelijk. Het wordt 4 tot 7 graden.

Overdag verandert er weinig in het weerbeeld. De bewolking blijft overheersen en het blijft op de meeste plaatsen droog, later in de middag neemt de kans op wat lichte (mot)regen wel toe.

De wind neemt iets toe en wordt boven land matig, in de kustgebieden en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. In het westen en zuiden kan af en toe de zon doorbreken. In het noorden en oosten zal de zon niet of nauwelijks te zien zijn.

In de avond en tijdens de nacht naar zaterdag is het bewolkt en valt regionaal lichte (mot)regen. De minimumtemperatuur varieert van 3 graden in Zuid-Limburg tot 6 graden aan zee.

In het weekend is er veel bewolking overdag. Lokaal kan er wat (mot)regen vallen, vooral in het oosten (zaterdag) en de kustprovincies (zondag). De wind blijft uit het noordwesten waaien en is matig boven land en (vrij) krachtig aan zee.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Zaterdag 8° 6° NW 4 Zondag 7° 6° NW 4 Maandag 7° 4° W 2 Dinsdag 6° 3° NW 4 Woensdag 6° 4° NW 4

