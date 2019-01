In een pand in het Groningse Winschoten is donderdagavond een zeer grote brand uitgebroken.

Het vuur werd kort na 21.30 uur opgemerkt, waarna de brandweer direct flink opschaalde.

Volgens RTV Noord is de brand uitgebroken in een leegstaand winkelpand.

Er is ook een ambulance opgeroepen, maar het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen bij de brand in het pand aan de Langestraat. RTV Noord meldt dat een traumahelikopter uit voorzorg is geland.

Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Het adviseert mensen om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden.