In een leegstaand winkelpand in het Groningse Winschoten heeft donderdagavond een zeer grote brand gewoed.

De brandweer rukte met groot materieel uit voor de brand. Het vuur werd kort na 21.30 uur opgemerkt, waarna de brandweer direct flink opschaalde. Rond 00.30 uur werd het sein brand meester gegeven.

Volgens de brandweer kwam er veel rook vrij. Omwonenden werden opgeroepen om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Vanwege de hevige rookontwikkeling is een NL-Alert verzonden.

Voor zover bekend zijn er bij de brand geen gewonden gevallen. Wel is er bij de brand asbest vrijgekomen. Een gespecialiseerd bedrijf is ingeschakeld om in kaart te brengen waar de asbestdeeltjes terecht zijn gekomen.

Het pand staat in de Langestraat, de winkelstraat van Winschoten. De straat is afgezet. De brandweer vroeg assistentie van de korpsen in Vlagtwedde en Wagenborgen.

Een deel van het pand is ingestort. De brandweer probeerde te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen panden. Daarvoor zijn extra brandweerauto’s, hoogwerkers en een watertransportvoertuig ingezet.

RTV Noord meldt dat uit voorzorg een traumahelikopter geland is.

De brand in het centrum van Winschoten (Foto: Bart Wolthers)

