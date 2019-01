De 24-jarige Rotterdammer die op Oudjaarsdag werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een terroristisch misdrijf, blijft veertien dagen langer vastzitten, laat de rechtbank van Rotterdam weten. De man is donderdag voorgeleid voor de rechter-commissaris.

De man werd afgelopen maandag aangehouden in een pand aan de Rösener Manzstraat in de wijk Delfshaven. Hij was daar op bezoek. Na de aanhouding doorzochten agenten zijn woning aan de Diergaardesingel, in de buurt van station Rotterdam Centraal.

Bij de doorzoeking nam de politie meerdere gegevensdragers in beslag. Wapens of explosieven werden niet gevonden.

De man wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf, laat het Openbaar Ministerie (OM) weten. Ook zou de verdachte op internet informatie hebben opgezocht om een terroristisch misdrijf te plegen.

De politie onderzoekt ook of de man actief zou zijn in kringen van Al-Qaeda. Dat zou blijken uit informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

Aanhouding staat los van andere arrestaties

Het OM benadrukt dat deze zaak geen verband houdt met de vier arrestaties op zaterdag 29 december in Rotterdam. Op deze dag werd in dezelfde zaak een vijfde persoon aangehouden in Duitsland. Het vijftal wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf.

De Rotterdamse politie heeft Duitsland gevraagd om de overlevering van de vijfde verdachte, een 26-jarige Syriër die in Rotterdam woont.