Bij een verkeersongeval op de A9 tussen knooppunt Badhoevedorp en Aalsmeer zijn woensdagavond twee personen om het leven gekomen. Dat meldt de politie Kennemerland.

Als gevolg van het ongeluk was de snelweg A9 in de richting van Utrecht tot 1.00 uur afgesloten. De politie is bezig met onderzoek naar het ongeval, waarbij waarschijnlijk twee auto's betrokken zijn.

De identiteit van de slachtoffers en de oorzaak van het ongeluk zijn nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de twee dodelijke slachtoffers samen in een auto zaten.

De weg blijft in ieder geval tot 1.00 uur afgesloten, meldt de Verkeersinformatiedienst van Rijkswaterstaat. Het verkeer richting Utrecht kan omrijden via de A4 en de A10.

A67 dicht door ongeval met vrachtwagens

Door een ongeval met twee vrachtwagens is ook de A67 bij het Limburgse Maasbree in beide richtingen dicht. Een van de vrachtwagens is door de middenberm geschoten.

Door het ongeval zat de chauffeur van de door de middenberm geschoten vrachtwagen bekneld. Er zitten volgens de politie geen gevaarlijke stoffen in de voertuigen.

Wanneer de A67 opengaat, is nog niet bekend.Automobilisten in de richting van Eindhoven kunnen alleen via de vluchtstrook rijden.

Dode in Alkmaar na aanrijding

In Alkmaar is een persoon om het leven gekomen na een aanrijding met een bus op de Stationsweg. De politie doet nog onderzoek naar hoe het ongeluk kon plaatsvinden.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!