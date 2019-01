Ook op het eiland Texel zijn woensdag spullen aangespoeld die afkomstig zijn van het schip MSC Zoe dat bij het Duitse eiland Borkum 270 containers verloor.

Op het strand van Texel spoelden alleen goederen aan en "voor zover bekend" geen containers, zei een woordvoerder van de kustwacht.

In de containers zitten allerlei goederen, onder meer IKEA-meubels en speelgoed, televisies, auto-onderdelen, gloeilampen en stoeltjes.

In drie containers zitten vaten organisch peroxide in poedervorm. Het kan gevaarlijk zijn om ermee in aanraking te komen. De kans is groot dat deze containers door hun gewicht naar de bodem van de zee zijn gezakt, maar evengoed wordt geadviseerd ervan weg te blijven.

Als mensen de containers zien mogen ze 112 bellen. Het gaat om een gele container met nummer MSCU3713629, een blauwe container met nummer CXDU2077321 en een roestbruine container met nummer TCLU41747408.

Ook op Terschelling en Vlieland aangespoelde spullen

De MSC Zoe, een van de grootste containerschepen ter wereld, verloor de containers in de nacht van dinsdag op woensdag toen het op weg was naar Denemarken. Het schip kan circa negentienduizend containers vervoeren.

Op Terschelling en Vlieland spoelden ook spullen aan. Dat zorgde voor veel strandjutters op de stranden van beide Waddeneilanden. De Kustwacht meldde dat mensen de spullen niet mee mogen nemen, maar volgens de gemeente Terschelling mag dat wel omdat de spullen door contact met water hun waarde hebben verloren. Gesloten containers mogen niet worden geopend.

De gemeente Vlieland is blij met de strandjutters. Het zorgt er volgens een woordvoerder voor dat dat stukje strand niet meer opgeruimd hoeft te worden.

'Strandjutters doen goed werk'

Ook Erik van Sebille, verbonden aan de Universiteit Utrecht en onderzoeker van hoe plastic afval zich verspreidt over de wereldzeeën, benadrukte dat de strandjutters goed werk doen. "Zo komen deze spullen niet terug in de zee en uiteindelijk in de oceaan terecht."

Volgens Sebille zullen de meeste containers snel zinken, maar de spullen uit de containers die in plastic verpakt zitten, kunnen nog lang blijven drijven en komen uiteindelijk bij de zogenoemde plastic soep terecht. "Het is dan ook zaak de containers zo snel mogelijk te bergen, voordat ze zinken en doorroesten."

Sebille verwacht dat de containers en spullen daaruit nog enige tijd op de getijden "dobberen", waarna de zeestroming ze meeneemt langs Noorwegen naar het poolgebied. Daar komt het afval uiteindelijk terecht in de Barentszzee, waar zich tussen Spitsbergen en Nova Zembla een drijvende vuilnisbelt bevindt.