De politie heeft woensdag een dertigjarige Enschedeër aangehouden voor betrokkenheid bij de vuurwerkexplosie in de Enschedese Gerststraat, waarbij een mannelijke plaatsgenoot (54) tijdens oudejaarsnacht om het leven kwam. Waar de man precies van wordt verdacht, wil de politie niet zeggen.

De politie kreeg kort na middernacht een melding over een vuurwerkongeluk. Door een explosie op een aanhangwagen was een man mede door rondvliegende stukken hout ernstig gewond geraakt. Hij overleed nog voordat de politie ter plaatse was.

Volgens RTV Oost zeggen bewoners van de straat dat er op de aanhanger een mortierinstallatie zou hebben gestaan, bedoeld om zwaar illegaal vuurwerk af te schieten. Onbekenden zouden iets op de aanhanger hebben gegooid, waardoor de installatie omviel.

De regionale omroep meldt dat naast de aanhanger een vuurton stond.

De politie onderzoekt onder andere wat het explosief precies was, van wie het afkomstig was en wie het op de aanhangwagen had gelegd. Ook wordt er sporenonderzoek verricht op de aanhanger.