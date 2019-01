Van een vrachtschip bij Duitsland zijn 270 containers gevallen. Eerder meldde de Nederlandse Kustwacht, op basis van Duitse gegevens, dat het er ongeveer dertig waren. Inmiddels zijn 21 exemplaren aangespoeld op de Nederlandse Waddeneilanden.

Een groot containerschip dat op weg is naar Denemarken verloor in de nacht van dinsdag op woensdag containers bij het Duitse Waddeneiland Borkum, als gevolg van een harde wind op zee. Er zijn containers met losse goederen aangespoeld op Vlieland, Terschelling en Ameland.

Er drijven nog containers in het water. "Belangstellenden wordt gevraagd niet mee te helpen met opruimen vanwege de nog drie niet gelokaliseerde gevaarlijke containers", aldus de Kustwacht. Donderdag zal de Kustwacht opnieuw zoeken langs de Waddeneilanden.

Drie containers, waarvan niet duidelijk is waar ze zijn, zitten vol met vaten met daarin organisch peroxide. De veiligheidsregio Friesland adviseert bij deze containers weg te blijven en de stof niet in te ademen. Mensen wordt verzocht 112 te bellen als ze de betreffende containers zien.

Het gaat om een gele container met nummer MSCU3713629, een blauwe container met nummer CXDU2077321 en een roestbruine container met nummer TCLU41747408.

Strandjutters massaal actief op stranden

Strandjutters slaan massaal hun slag op de Waddeneilanden, waar kapotte containers en goederen zijn aangespoeld. Op de stranden liggen onder meer auto-onderdelen, speelgoed en meubilair. Volgens berichten op Twitter zijn er ook televisies gevonden.

In principe mogen mensen de aangespoelde spullen niet meenemen, aangezien ze eigendom van iemand zijn, maar dit gebeurt volgens van de Kustwacht momenteel wel. Het is volgens de zegsman aan de gemeente om actie te ondernemen tegen het meenemen van de aangespoelde spullen.

De gemeente Terschelling spreekt van "veel belangstelling" op het strand en meldt dat de aangespoelde spullen meegenomen mogen worden. Dit omdat ze door contact met het water hun waarde hebben verloren. Wel wordt benadrukt dat gesloten containers niet geopend mogen worden.

Burgemeester Vlieland: 'Strand ligt volledig bezaaid'

Het strand van Vlieland ligt van oost naar west "volledig bezaaid", vertelt burgermeester Tineke Schokker-Stampel. De gemeente is nu druk bezig met het opruimen en afvoeren van de aangespoelde fleecedekens, kuipstoeltjes, lattenbodems en gloeilampen.

Hoewel het eigenlijk het beleid is van Vlieland met betrekking tot gevonden voorwerpen om deze in te leveren bij de gemeente, kiest Schokker-Stampel nu voor een "pragmatische" aanpak. "We zijn bij wijze van spreken alleen maar blij als mensen die dingen meenemen. Dan hoeven wij dat stukje strand niet meer op te ruimen."

Volgens een woordvoerder van de gemeente Ameland valt er op dat strand momenteel "weinig te jutten". Er zou voornamelijk piepschuimafval liggen.

De politie meldde eerder dat mensen gevonden voorwerpen moeten aangeven bij de gemeente. "Gemeenten gaan zelf over de gevonden voorwerpen in hun gebied", aldus een woordvoerder van de politie. "Als ze zeggen dat mensen de spullen mogen meenemen, is dat aan hen."

