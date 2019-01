De politie doet momenteel onderzoek naar beelden van een man die tijdens de jaarwisseling op de Prins Hendrikkade in Amsterdam met een vuurwapen in de lucht schoot. De video is op YouTube verschenen.

Op de beelden is te zien hoe hij een magazijn in het pistool duwt, waarna hij zes schoten lost. Vlakbij staan nietsvermoedende feestvierders, van wie er een paar even omkijken.

Volgens de politie heeft geen van de omstanders de politie gebeld. De recherche van Centrum-Noord heeft de zaak momenteel in behandeling. De politie hoopt dat getuigen zich melden na het zien van het filmpje.

Volgens een politiewoordvoerder is er mogelijk een verband met een melding van kort daarna over de Simon Carmiggeltstraat, aan de andere kant van het Oosterdok.

Daar werd ook geschoten met een vuurwapen. Na die melding heeft de politie mensen daar in de buurt gecontroleerd, maar er werd geen vuurwapen gevonden.

Er zijn alleen onduidelijke camerabeelden van dat incident.