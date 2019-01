Treinen stonden in 2018 minder vaak stil dan in 2017. Het aantal grote storingen daalde met 10 procent van 627 naar 558. Gemiddeld duurde een storing 132 minuten, nagenoeg even lang als in 2017.

Nog nooit eerder reden de treinen in Nederland zo punctueel, meldt spoorbeheerder ProRail woensdag. Het afgelopen jaar kwam 91,4 procent van de reizigers op tijd aan, in 2017 was dat aandeel nog 90,5 procent. De prestatie houdt Nederland in de wereldwijde top drie van spoorlanden, naast Japan en Zwitserland.

Op de regionale lijnen wordt het punctueelst gereden: daar reed 94,6 procent van alle treinen op tijd tegen 93,9 procent in het voorgaande jaar. Op de hogesnelheidslijn (HSL) kwam 82,7 procent van de reizigers op tijd aan. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hanteert daar de norm van 82,5 procent.

Het aantal grote storingen op het spoor daalde door nieuwe maatregelen van ProRail. De beheerder stelde onder meer speciale tracéteams aan op de drukste trajecten in het land en gebruikt daarnaast ook nieuwe technieken en innovaties. In de laatste vijf jaar is het aantal technische storingen met 20 procent afgenomen.

ProRail meldt verder dat het aantal storingen door externe factoren, zoals spoorlopers, suïcide en vandalisme, gelijk blijft of zelfs toeneemt. "Dit zijn direct de lastigste factoren om aan te pakken", aldus het bedrijf, dat dit soort incidenten probeert te voorkomen met beheersmaatregelen en gedragscampagnes.

Vervoerder NS maakte halverwege december bekend dat treinreizigers in 2018 vaker op tijd op hun eindstation arriveerden dan het jaar daarvoor. Nu de laatste weken van december zijn meegerekend, blijkt dat de reizigerspunctualiteit op 91,6 procent ligt, net als in 2017.

