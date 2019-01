De 51-jarige Canadees die maandagavond op Schiphol dreigde met een bom, wordt niet gelinkt aan terrorisme. Dat blijkt uit onderzoek van de marechaussee.

De man stond in Nederland en Canada niet geregistreerd als gevaarlijk.

De Canadees stond maandagavond met zijn bagage in de vertrekhal 3 in de rij om een ticket te kopen. Het is niet bekend waar hij heen wilde. Terwijl hij wachtte, riep hij opeens dat hij een bom bij zich had.

Kort na zijn dreigement werd hij overmeesterd door de marechaussee.

Vertrekhal 3 werd korte tijd ontruimd doordat er onderzocht moest worden of er echt een bom was. Reizigers hebben niet of nauwelijks vertraging opgelopen door de ontruiming.

Om een compleet beeld te krijgen van wat er is gebeurd, is de marechaussee op zoek naar getuigen die tijdens het incident direct bij de Canadees in de omgeving stonden en die de man hebben horen praten of iets anders bijzonders gezien hebben.

