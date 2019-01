Een aantal woningen in de Dorpsstraat in Heinenoord (Zuid-Holland) is ontruimd vanwege een brand in een pizzeria. De brandweer is met meerdere eenheden aan het blussen.

Bewoners kunnen zich eventueel melden in de nabijgelegen brandweerkazerne, laat de veiligheidsregio weten.

Een meetploeg is gealarmeerd en omwonenden wordt verzocht ramen en deuren dicht te houden als ze last hebben van de rook.