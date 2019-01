De brandweer wist dinsdag rond 15.00 uur het bluswerk in Scheveningen af te ronden, meldt een woordvoerder aan NU.nl. Dat het vreugdevuur hoger was dan was afgesproken, leidde tot chaotische taferelen en schade toen de zeewind een vonkenregen veroorzaakte.

Het vreugdevuur was 13 meter hoger dan afgesproken, stelt burgemeester Pauline Krikke dinsdag tijdens een persconferentie.

"De bouwers hebben in het holst van de nacht extra hout op de stapels gedaan", aldus Krikke. De stapels mochten 35 meter hoog worden en 10.000 kuub hout bevatten, maar de stapels zijn volgens Krikke uiteindelijk hoger geworden.

"We mogen van geluk spreken dat niemand gewond is geraakt", zei de burgemeester tijdens de persconferentie. "Het is jaren goed gegaan, maar dit jaar heeft het weer invloed gehad."

Toen bleek dat de vreugdevuren hoger werden heeft gemeente op laatste moment besloten veiligheidshekken verder van het vuur te zetten om publiek op afstand te houden. Maar het ging toch mis toen de wind aantrok en er vliegende vonken van de vreugdevuren af kwamen.

Er is dinsdagavond opnieuw een gesprek met de bouwers om ze aan de afspraken te herinneren. Krikke kan nog niet ingaan op vraag of er wel een vergunning voor het aansteken van de te hoge stapels is gegeven.

De omvang van de schade is nog niet bekend. De gemeente Den Haag zal gaan onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Krikke wil nog niet zeggen of het vreugdevuur volgend jaar weer op dezelfde manier georganiseerd wordt. Het onderzoek moet hier meer inzicht in geven. Ze is dinsdag langsgegaan bij een eigenaar van een kiosk die door het vuur gedupeerd is.

De bouwer van een van de vreugdevuren zei eerder al tegen de NOS dat de brandstapels voor de vuren eigenlijk te hoog waren gebouwd. Volgens hem is de strijd om het hoogste vreugdevuur dit jaar "uit de hand gelopen".

De brandweer heeft zich eerst gericht op het blussen van die kleine branden, om vervolgens de vreugdevuren te blussen. Het nablussen heeft vervolgens nog een groot deel van dinsdag in beslag genomen.

Jaarwisseling onrustig op meerdere plekken

Door heel het land waren er kleinere branden en ongelukken, zoals bijvoorbeeld in Utrecht en Amsterdam. Ook waren er steekpartijen in de hoofdstad en in Breda.

In Rotterdam is de 32-jarige rapper Faisal Mssyeh, beter bekend als Feis, om het leven gekomen. Zeven mensen zijn opgepakt, onder wie een minderjarige. Toen de politie aanhoudingen wilde verrichten, losten agenten schoten.

Justitie laat weten dat 35 misdrijfzaken zijn aangeleverd. "Het aantal zaken, waarbij het veelal gaat om vuurwerk en geweld, is hoger dan vorig jaar, toen achttien zaken werden behandeld."

Weer vuurwerkslachtoffers te betreuren

In de Friese plaats Morra en in Enschede zijn doden gevallen, zeer vermoedelijk als gevolg van vuurwerk. Het slachtoffer in Friesland kwam maandagavond om het leven, een paar uur later stierf de man in Enschede door een explosie.

Ook raakten in Leiden en Breda kinderen door vuurwerk gewond. In Leiden ontplofte zwaar illegaal vuurwerk, waardoor vijf mensen, onder wie vier kinderen, verwondingen opliepen. Over hun toestand is niets bekendgemaakt. In Breda zijn twee kinderen gewond geraakt.

Bij het Rotterdamse Oogziekenhuis zijn tijdens de jaarwisseling acht slachtoffers met letsel binnengebracht.