In de plaats Losser in Overijssel is een man dood gevonden in zijn huis aan de Lepelaarstraat. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen.

De politie heeft een vrouw gearresteerd vanwege de dood van de man. Dat gebeurde redelijk snel nadat het lichaam was gevonden.

Het onderzoek is nog in volle gang.