Het begin van Nieuwjaarsdag lijkt op de laatste dagen van 2018: grijs en bewolkt met kans op regen.

In de loop van de middag klaart het vanuit het noorden echter op, waardoor op sommige plekken de zon doorbreekt. Vooral in de noordelijke provincies is de kans op een zonnetje groot.

De temperatuur verandert weinig. Dinsdag begint met zo'n 7 graden en in de middag kan de temperatuur oplopen tot 9 graden. Het waait echter wel een stuk harder dan eerder deze week. Er staat een noordwestenwind.

Door de zachte temperatuur is het weer geschikt voor een nieuwjaarsduik. De temperatuur van het zeewater is ook hoger dan begin januari gebruikelijk is.

Woensdag blijft het droog en koelt het iets af tot maximaal 7 graden. Dan schijnt de zon vooral in het oosten van het land.

Het blijft de rest van de week waarschijnlijk vergelijkbaar weer, waardoor de winter nog even wegblijft.