Op luchthaven Schiphol is maandagavond sprake van een ontruiming van vertrekhal 3. De ontruiming volgt op een bommelding. De Marechaussee spreekt van een lopende situatie.

Een woordvoerder van de Koninklijke Marcehaussee kan niet zeggen wat er precies gaande is. De Marechaussee is momenteel druk bezig op de luchthaven en zegt wel dat de bommelding gedaan is door een man.

Er kan nog niet gezegd worden of er iemand is aangehouden. Volgens ooggetuigen zou er wel iemand zijn weggevoerd.

Mensen die aanwezig waren in de vertrekhal en op andere plekken van de luchthaven, zijn of naar buiten gestuurd, of begeven zich op de perrons bij de treinen.

Ooggetuigen melden dat de ontruiming relatief rustig verloopt. Eerder zei een woordvoerder vand de luchthaven dat er sprake is van een voorzorgmaatregel.