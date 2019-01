Vertrekhal 3 op luchthaven Schiphol is maandagavond korte tijd ontruimd geweest. De ontruiming volgde op een bommelding. De marechaussee heeft een 51-jarige man uit Canada aangehouden.

De Koninklijke Marechaussee zegt dat de ontruiming van de vertrekhal een voorzorgsmaatregel was. De man had eerder gezegd dat er een bom aanwezig was in de vertrekhal. Na onderzoek bleek dat dit niet het geval was.

De marechaussee doet momenteel verder onderzoek naar het incident. De man uit Canada is aangehouden en zit momenteel vast.

Nadat de man weggevoerd was, is de vertrekhal weer vrijgegeven. De ontruiming heeft ongeveer een half uur geduurd en eindigde rond 19.45 uur.

Mensen naar buiten en perrons gestuurd

Mensen die aanwezig waren in de vertrekhal of op andere plekken van de luchthaven, werden naar buiten gestuurd of moesten naar de perrons waar de treinen vertrekken.

Ooggetuigen melden dat de ontruiming relatief rustig is verlopen.

Geen grote vertragingen voor reizigers

Volgens een woordvoerder van Schiphol is er geen sprake van grote vertragingen als gevolg van de ontruiming. Enkele reizigers zijn voor het vertrek van hun vluchten naar andere vertrekhallen gestuurd.

De meeste passagiers hebben hun reis normaal kunnen vervolgen, zo stelt de luchthaven.