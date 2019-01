Een 24-jarige Rotterdammer is maandag in zijn woonplaats opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een terroristisch misdrijf. De politie heeft beslag gelegd op diverse gegevensdragers.

De man is in verzekering gesteld, meldt het Openbaar Ministerie (OM). De komende dagen zal hij verhoord worden door de politie.

Waar hij precies van wordt verdacht, kan een woordvoerder van het OM niet vertellen. De zegsman wijst erop dat de voorbereiding van een terroristisch misdrijf ook al een terroristisch misdrijf is.

De aanhouding vond plaats in een pand in de Rösener Manzstraat in de wijk Delfshaven, waar hij volgens de woordvoerder op bezoek was. Kort daarna doorzochten agenten zijn woning aan de Diergaardesingel, in de buurt van treinstation Rotterdam Centraal.

De politie trof diverse gegevensdragers aan in de woning. Deze zijn meegenomen voor verder onderzoek. In het pand zijn geen wapens of explosieven aangetroffen.

Aanhouding staat los van ander onderzoek

Het OM benadrukt dat deze aanhouding losstaat van de arrestaties van vorig weekend in Rotterdam. Toen werden vier personen opgepakt. Een vijfde persoon werd aangehouden in Duitsland. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf en blijven voorlopig vastzitten.

De Rotterdamse politie heeft Duitsland gevraagd om de overlevering van de vijfde verdachte, een 26-jarige Syriër die woonachtig is in Rotterdam.

Het onderzoek naar het vijftal is nog in volle gang. "Het onderzoek gaat ook de komende dagen door, waarbij het accent ligt op waarheidsvinding van de aard en omvang van de terroristische dreiging", laat de politie maandag weten.

