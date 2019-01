De politie heeft maandag in het centrum van Venlo een straat afgezet. Het gaat om een actie met zwaarbewapende politiemensen naar aanleiding van een crimineel conflict.

Volgens buurtbewoners staan er sinds 3.00 uur in de nacht van zondag op maandag politiemensen voor een pand aan de Bolwaterstraat, meldt 1Limburg.

"Een conflict van het afgelopen weekend in de criminele sfeer, heeft geleid tot een dreigende situatie", laat de politie via Twitter weten. "De politie heeft maatregelen getroffen vanuit het oogpunt van veiligheid." Deze maatregel blijft voorlopig van kracht, aldus de politie.

Desgevraagd kan de politie niet verder op het bericht ingaan. Het is niet duidelijk om wat voor conflict het gaat en wat de dreigende situatie precies inhoudt.

Auto's in de buurt worden tegengehouden. Voetgangers en fietsers kunnen nog wel passeren. Er wordt onderzocht of de dreiging op de Bolwaterstraat te maken heeft met het schietincident bij de woning aan de Eendenstraat in het afgelopen weekend. Niemand raakte hierbij gewond.

Geen verband met mishandeling Leutherweg

Op de Leutherweg in Venlo was maandagochtend een politieactie gaande vanwege de mishandeling van een achttienjarige man uit België. De politie benadrukt dat de twee acties geen verband met elkaar houden.

Het slachtoffer vertelde rond 7.30 uur aan buurtbewoners dat hij was mishandeld. Dit zou zijn gebeurd in een pand verderop in de straat.

Nadat hij door de ambulance naar het ziekenhuis was gebracht, werden in het desbetreffende pand drie mannen opgepakt.

