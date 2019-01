De vier mannen die zaterdag in Rotterdam werden opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf, blijven 72 uur langer vastzitten. Het onderzoek naar hen is nog in volle gang.

De mannen werden op verschillende locaties in de stad aangehouden. Een vijfde man werd in de Duitse stad Mainz op verzoek van de Nederlandse autoriteiten opgepakt. Ook hij blijft vastzitten.

Als het Openbaar Ministerie (OM) de verdachten nog langer wil vasthouden, komen ze woensdag of donderdag opnieuw bij de rechter-commissaris. Die beslist of ze dan twee weken langer in de cel blijven.

De Rotterdamse driehoek en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn bij elkaar gekomen om te bepalen of de aanhoudingen gevolgen hebben voor het Nationale Vuurwerk in Rotterdam.

"Tot op heden is er geen aanleiding om extra aanvullende maatregelen te nemen, wel zal de politie zichtbaar rond de Erasmusbrug aanwezig zijn", aldus de politie.

De mannen hebben een niet-westerse migratieachtergrond en zijn tussen de twintig en dertig jaar oud.