De politie greep in de nacht van zondag op maandag in, omdat personen op eigen initiatief een graafactie in Koekange hadden georganiseerd om naar Willeke Dost te zoeken. Dit gebeurde op het erf van de pleegouders van het vermiste meisje.

In totaal zijn acht mensen staande gehouden, omdat zij zonder toestemming van de eigenaar van de grond aan het graven waren, laat een woordvoerder van de politie aan NU.nl weten. Zij worden na de jaarwisseling verwacht op het politiebureau om een verklaring af te leggen.

Rond de kerstdagen is ook illegaal gegraven op het erf in Koekange, bevestigt de politie. De personen zijn ervan overtuigd dat de stoffelijke resten van de sinds 1992 vermiste Dost, die vijftien jaar oud was toen ze verdween, zijn begraven bij de boerderij van haar pleegouders.

Ze wijzen erop dat speurhonden aansloegen op het erf en dat grondradarbeelden aantonen dat er verstoringen in de grond zijn.

In november organiseerde de politie zelf een graafactie. Op twee plekken op het erf werd urenlang gezocht, maar er werd geen spoor van het meisje ontdekt.