De politie in Groningen neemt voor Oudejaarsavond geen extra maatregelen na recente onrust in de wijk Paddepoel. Een woordvoerder van de politie zei dat er voldoende manschappen zijn ingepland. "Als het nodig is, kunnen we eenvoudig opschalen", aldus de zegsman.

In de nacht van zondag op maandag was het onrustig in Paddepoel. Er werden op straat branden gesticht en vernielingen aangericht, waarna de Mobiele Eenheid een charge uitvoerde.

Er werden ongeveer vijftien mensen aangehouden. Die worden maandag in de loop van de dag verhoord, zei de woordvoerder.

Ook op zaterdagavond was het onrustig in de wijk. Brandweerlieden werden bekogeld met vuurwerk en een politieauto werd vernield.

Premier Mark Rutte heeft in De Telegraaf gezegd dat hij het "onacceptabel" vindt dat hulpverleners door "sommige idioten" hun werk niet meer in veiligheid kunnen uitvoeren.

Burgemeester bezoekt Paddepoel

De Groningse burgemeester Peter den Oudsten bezoekt maandagochtend Paddepoel om met zowel wijkbewoners als relschoppers te praten.

Den Oudsten wil een beeld krijgen van de situatie en de opgelopen schade. "We willen een duidelijk signaal afgeven dat we deze ongeregeldheden niet tolereren. We treden keihard op", aldus de woordvoerder namens de burgemeester.

Ook in Utrecht werden hulpverleners belaagd

Ook in Utrecht ging het dit weekend mis toen omstanders brandweerlieden bij een brand hebben bekogeld met vuurwerk. Burgemeester Jan van Zanen reageerde geschokt en ging bij de hulpverleners langs.

"Ze houden zich sterk, maar het hakt er echt in. Ook bij hun collega's. Dit is onacceptabel. Je blijft met je handen af van hulpverleners."