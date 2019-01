De politie is bezig met een uitgebreide zoektocht naar de daders van een plofkraak in de Utrechtse wijk Lunetten. De ontploffing vond plaats bij een pinautomaat in de straat Hondsrug, meldt de politie.

Op beelden op sociale media is te zien dat de automaat volledig is verwoest. Het is niet bekend welk bedrag de daders hebben kunnen meenemen.

De politie heeft een helikopter ingezet om de daders te kunnen vinden. Die vliegt lager dan normaal, vanwege het dichte wolkendek boven Utrecht.

Agenten zijn nog bezig met een uitgebreid onderzoek op de plaats delict.

