De politie heeft mogelijk een handgranaat gevonden nadat een man is aangehouden op de Laakkade in Den Haag in verband met een bedreiging.

De explosievenopruimingsdienst is aanwezig om het verdachte voorwerp te onderzoeken.

Het explosief werd gevonden nadat de politie onderzoek in de buurt had gedaan. Volgens regionale media is er ook een vuurwapen gevonden door de agenten.

Deze media melden ook dat meerdere huizen in de omgeving zijn ontruimd vanwege de vondst van het explosief.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!