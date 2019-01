Een man die al twee jaar door politie en justitie op Curaçao wordt gezocht op verdenking van moord of doodslag en omkoping is vrijdag in Nederland aangehouden, laat de politie zondag weten.

Agenten zagen de 32-jarige man in een BMW zitten op de snelweg bij de Zuid-Hollandse plaats Zoeterwoude-Rijndijk.

De man is aangehouden en wordt overgedragen. De auto is in beslag genomen.

