De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen heeft zijn afschuw uitgesproken over omstanders die zaterdagavond in de stad hulpverleners bij een brand hebben bekogeld met vuurwerk. Op meerdere plekken in Nederland vonden soortgelijke incidenten plaats dit weekend.

Personeel van politie, brandweer en ambulances was uitgerukt voor een brand in een flatgebouw aan de Stanleylaan in Utrecht.

Door de brand in een portiek moesten bewoners van acht flatwoningen hun huizen tijdelijk verlaten. Zes mensen, onder wie twee kinderen, zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze mogelijk rook hadden ingeademd. Een aantal bewoners werd door de gemeente opgevangen.

Tijdens hun reddingswerkzaamheden bestookten omstanders de hulpverleners met vuurwerk. Van Zanen bezocht deze mensen zondagochtend om ze een hart onder de riem te steken. "Ze houden zich sterk, maar het hakt er echt in. Ook bij hun collega’s. Dit is onacceptabel. Je blijft met je handen af van hulpverleners."

Drie brandweerlieden belaagd

Volgens de burgemeester zijn drie brandweerlieden belaagd. "De eerste die aankwam bij de brand, kreeg direct een klap en een duw", aldus Van Zanen. "Hij vertelde me: 'Ik kan op dat moment wel een potje gaan matten met die mensen, maar ik moet gewoon met spoed aan het werk. Er waren mensen in gevaar.'"

Twee andere brandweerlieden kregen tijdens hun werkzaamheden zwaar vuurwerk naar hun hoofd gegooid. Van Zanen: "Ze waren blij dat ze helmen op hadden, zo hard waren de knallen. Het is te bespottelijk voor woorden, blijf met je poten van deze mensen af."

Ook in Groningen en Veenendaal hulpverleners bekogeld

In de Groningse wijk Paddepoel waren brandweerlieden zaterdagavond afgekomen op vreugdevuurtjes, die later groter werden toen er ook een auto in het vuur werd geduwd. De politie die kwam assisteren en de brandweer werden door een groep jongeren bekogeld met vuurwerk. Er is nog niemand aangehouden.

In Veenendaal werd zaterdagavond een politieauto bekogeld met zwaar vuurwerk. Een omstander werd hierbij geraakt. De politie weet niet hoe het met deze persoon is. Ook is niet duidelijk of en zo ja hoeveel schade er aan de politieauto is. Een 20-jarige man is aangehouden, hij zit nog vast.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!