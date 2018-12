Een van de vijf terreurverdachten uit Rotterdam die zaterdag werden opgepakt, bevond zich in de Duitse stad Mainz. Deze verdachte woont in Rotterdam, maar was tijdens zijn aanhouding in Duitsland. Een woordvoerder van de politie heeft dat zondag gezegd. De Rotterdamse politie heeft Duitsland om zijn overlevering gevraagd.

Of de verdachte snel naar Nederland kan worden overgebracht, hangt ervan af in hoeverre hij hieraan meewerkt. Volgens Duitse media is hij een 26-jarige Syriër.

De aangehouden mannen worden verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Ze zijn zaterdag verhoord en die verhoren gaan zondag verder. "Wij focussen ons de komende tijd op ons onderzoek en zoeken naar duiding over de aard van de dreiging", aldus de woordvoerder.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam heeft laten weten dat de aanhoudingen geen aanleiding zijn om de veiligheidsmaatregelen rondom de oud-en-nieuwviering in de stad te verzwaren.

Als een verdachte door een EU-lidstaat wordt overhandigd aan een andere EU-lidstaat, heet dat overlevering. Bij niet-lidstaten is sprake van uitlevering.

Eerdere terrorismezaken in Rotterdam

Afgelopen juni werden in Rotterdam ook twee mannen aangehouden op verdenking van het voorbereiden van terrorisme en lidmaatschap van een terroristische organisatie. De twee zouden een aanslag hebben willen plegen op de Nederlandse veiligheidsdiensten.

In september werden zeven mannen opgepakt die volgens het Openbaar Ministerie een grote terroristische aanslag wilden plegen op een niet nader genoemd evenement. Twee van deze mannen komen uit Rotterdam en een uit Vlaardingen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!