Afgelopen zomer zijn zeven konikpaardveulens en een heckrundkalf gestolen uit het gebied rond de Oostvaardersplassen.

Dat heeft een woordvoerder van Staatsbosbeheer gezegd in het televisieprogramma Medialogica na onderzoek van het programma. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de aangifte bevestigd tegen Medialogica.

Zes veulens werden in juli uit het gebied gehaald en een veulen een maand later. De veulens zijn gewend aan mensen en konden volgens Staatsbosbeheer daarom worden meegenomen.

Het kalf stond in een minder toegankelijk deel van het gebied dan de veulens en is op een ander moment meegenomen dan de veulens, zegt Staatsbosbeheer in het programma.

De woordvoerder van Staatsbosbeheer zegt dat het gevaarlijk kan zijn om de jonge dieren weg te halen bij hun moeders, omdat ze de moeder nodig hebben om te overleven.

Volgens de woordvoerder is er aangifte gedaan van de diefstal. De politie heeft de zaak na een eerste onderzoek verder laten liggen, omdat er geen aanknopingspunten zijn, zegt de woordvoerder van Staatsbosbeheer.

Een heckrundkalf. (Foto: ANP)

Video van veulen

Wie achter de diefstal zit, is ook nog onbekend. Staatsbosbeheer heeft wel een video gezien van een van de veulens, waarschijnlijk het veulen dat in augustus is gestolen. Daarop wordt gezegd dat die mensen alle veulens uit het gebied weg willen halen.

De video is door Staatsbosbeheer overgedragen aan de politie, maar of er wat mee gedaan is, weet de woordvoerder niet.

Er is geen aangifte gedaan van de diefstal van het kalf, omdat de heckrunderen geen eigendom zijn van Staatsbosbeheer. Het kalf staat volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij een particuliere opvang in Groningen.

Afschieten edelherten voor winter

Of de dieren uit het gebied gestolen zijn vanwege de ophef over het afschieten van ruim achttienhonderd edelherten, om te voorkomen dat de dieren verhongeren in de winter, is niet bekend.

Konikpaarden en heckrunderen kunnen een zware winter beter overleven dan de herten en zouden niet worden afgeschoten.

