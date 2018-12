Zo'n vijfhonderd mensen lopen zaterdagavond in Rotterdam mee in een stille tocht tegen geweld tegen vrouwen. De tocht is georganiseerd na de geweldadige dood van drie vrouwen in de stad.

De tocht door het centrum van Rotterdam begon om 19.00 uur en eindigt rond 20.30 uur voor het stadhuis, waar de initiatiefnemers een verklaring overhandigen aan burgemeester Ahmed Aboutaleb. In de stoet lopen ook Rotterdamse raadsleden en wethouders mee.

In enkele weken is Rotterdam opgeschrikt door moorden op drie jonge Rotterdamse vrouwen: een 29-jarige vrouw in Zuidwijk, een Amerikaanse student in Kralingen en de moord op de zestienjarigejarige Humeyra.

"Rotterdam heeft in korte tijd een aantal dochters verloren", aldus Patricia Ooms van Stichting Dona Daria, die zich inzet voor de positie van vrouwen in Rotterdam. "Het wordt nu tijd dat Rotterdammers opstaan en hun stem laten horen om dit soort geweld tegen vrouwen te stoppen en hun steun te betuigen aan hun nabestaanden."

De stille tocht is georganiseerd door 35 maatschappelijke organisaties. Ook het Designcollege Rotterdam waar Humeyra op school zat, doet mee.

