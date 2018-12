Acht personen zijn zaterdag opgepakt tijdens een demonstratie van 'Gele Hesjes' in het centrum van Den Haag. De bijeenkomst was volgens de politie niet aangekondigd.

Zo'n 150 tot 200 'Gele Hesjes' hadden zich zaterdagmiddag verzameld op het Plein. De demonstratie werd na overleg tussen de politie en burgemeester Pauline Krikke toch gefaciliteerd op die locatie.

De politie greep in toen de 'Gele Hesjes' van het Plein naar het stadhuis liepen. Vanwege de grimmige sfeer heeft de politie verschillende charges uitgevoerd. Agenten wisten hiermee te verhinderen dat de demonstranten het winkelgebied in zouden lopen.

Acht personen zijn aangehouden voor het afsteken van vuurwerk, het gooien van stenen en terrasmeubilair naar de politie en het verstoren van de openbare orde. Zij krijgen een proces-verbaal, aldus de politie. De demonstranten vertrokken uiteindelijk op verzoek van burgemeester Krikke.

De 'Gele Hesjes' demonstreren tegen het beleid van de regering van premier Mark Rutte. Ze gingen al één keer eerder de straat op in Den Haag. Ook in andere steden hebben 'Gele Hesjes' geprotesteerd. De protesten zijn geïnspireerd op de gelijknamige beweging in Frankrijk.

Ook weer protesten in Frankrijk

De 'Gele Hesjes' in Frankrijk hebben zaterdag voor het zevende achtereenvolgende weekend gedemonstreerd. Franse media melden dat er protesten waren in Parijs, Marseille, Lyon, Toulouse, Rouen en Bordeaux.

In Parijs botsten de demonstranten met de politie in Parijs in de buurt van de studio's van de Franse zender BFMTV. Daar protesteerden enkele honderden 'Gele Hesjes' tegen vermeende valse informatie die het station zou verspreiden.

In Toulouse en Bordeaux voerde de politie charges uit. Op beelden van Franse media is te zien hoe demonstranten in de straten van Rouen barricades hadden opgeworpen en vuilnisbakken in de brand hadden gezet.

Het aantal demonstranten is de laatste weken fors gedaald. Vorig weekend gingen er nog 39.000 mensen de straat op.

De Franse protestbeweging voert actie voor meer koopkracht en tegen de hervormingen van de Franse regering. Daarbij werpen de demonstranten geregeld wegversperringen op.

