De politie heeft zaterdagochtend vier mannen opgepakt in Rotterdam, die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Een vijfde persoon werd in de loop van de dag aangehouden.

Het gaat om zeker vier verdachten in leeftijden van twintig tot dertig met een niet-westerse achtergrond. Over de vijfde persoon is niets bekendgemaakt.

Het onderzoek naar de aard en de omvang van de dreiging loopt nog. Meteen na de arrestaties in de ochtend werden de locaties waar de aanhoudingen waren, doorzocht.

Een woordvoerder van de politie vertelt aan RTV Rijnmond dat de vier eerste aanhoudingen onder meer in het centrum en in de wijk Ommoord zijn verricht.

De actie was in samenwerking met de Dienst Speciale Interventies (DSI). Het onderzoek gaat de komende dagen door, meldt de politie.

Eerder arrestaties vanwege terrorisme

In juni werden in Rotterdam ook twee mannen aangehouden op verdenking van het voorbereiden van terrorisme en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ze zouden een aanslag hebben willen plegen op de veiligheidsdiensten in Nederland.

In september werden zeven mannen opgepakt, die volgens het Openbaar Ministerie een grote terroristische aanslag wilden plegen op een niet nader genoemd evenement. Twee van deze mannen komen uit Rotterdam en eentje uit Vlaardingen.

