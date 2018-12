De man die zondag is gearresteerd na het dodelijke verkeersongeluk op de N210 bij Lekkerkerk blijft veertien dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag bepaald.

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de man roekeloos of zeer onvoorzichtig rijgedrag, wat tot het ongeluk heeft geleid.

Bij het ongeval met twee auto's en een busje kwam in de nacht van zondag op maandag een 29-jarige man om het leven. Een even oude plaatsgenoot overleed enkele dagen later aan haar verwondingen. Ook raakten vier mensen gewond.

Een auto belandde na het ongeval in een sloot. Enkele personen zaten bekneld in een auto en moesten door de brandweer worden bevrijd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend, de politie doet nog onderzoek.

