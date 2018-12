De gedetineerde die vrijdagochtend uit gevangenis De Schie in Rotterdam ontsnapte, had zich naar alle waarschijnlijkheid verstopt in een grote blauwe vuilniszak.

Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de videobeelden. Daarop is te zien dat een gedetineerde die vrijdag juist uit de gevangenis werd ontslagen, een grote blauwe vuilniszak bij zich had, zo meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) vrijdagmiddag.

Deze helper heeft de man waarschijnlijk naar buiten gedragen. Vermoedelijk heeft de ontsnapte gedetineerde zich op de verblijfsafdeling in de zak verstopt, aldus de DJI. Het gaat om een 26-jarige man die vastzat voor diefstal en nog een straf moest uitzitten tot december volgend jaar.

Toen de man gemist werd, is volgens de standaardprocedure eerst de hele gevangenis doorzocht en werden alle activiteiten opgeschort. Daarna is de politie gealarmeerd.

Politie zoekt mogelijke helper ook

De politie is nu niet alleen op zoek naar de ontsnapte gedetineerde, maar ook naar zijn mogelijke helper. Deze man had zijn straf er net opzitten maar hij is nu feitelijk voortvluchtig, zei een politiewoordvoerder.

Ontsnappen op zich is namelijk niet strafbaar, als daarbij geen geweld of schade wordt aangericht, maar hulp bij een ontsnapping is wel strafbaar.

De politie liet eerder aan NU.nl weten dat "alle middelen worden ingezet om de voortvluchtige zo snel mogelijk weer binnen te krijgen". De politie wil niet specifiek ingaan op de in te zetten middelen, omdat ze "de buitenwereld niet wijzer wil maken dan dat die is".

