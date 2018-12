De 63-jarige vrouw uit de Zeeuwse plaats Clinge die is aangehouden in verband met een doodgestoken 33-jarige vrouw uit het Belgische Sint-Niklaas, blijft nog in de cel. Ze is in verzekering gesteld voor drie dagen.

Het is nog niet duidelijk waar ze van wordt verdacht. "We houden alle scenario's open", aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM). Volgens de politie zijn de twee vrouwen familie van elkaar. Maar wat die relatie precies is, wil de politie noch het OM zeggen.

De Belgische vrouw werd in de nacht van woensdag op donderdag op straat aangetroffen in de De Ruyterlaan in Clinge. Het slachtoffer lag ernstig gewond op straat. Ze bezweek ter plaatse, pogingen tot reanimatie mochten niet baten.

