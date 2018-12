Een twaalfjarig kind is vrijdag vanaf een loopbrug in een 6 meter diepe put in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam gevallen. De jongen is aanspreekbaar, maar kan niet zelf uit de put komen.

De put is een oude vleermuisgrot, meldt de veiligheidsregio.

Hulpverleners zijn aanwezig en het hoogte- en dieptereddingsteam van de brandweer is uit voorzorg gealarmeerd. De jongen is gewond geraakt en hij moet, zodra hij is bevrijd, naar het ziekenhuis worden gebracht. De precieze aard van zijn verwondingen is nog niet bekend.

Volgens een woordvoerder van de hulpdiensten wilde de jongen zijn oma laten schrikken in de verbouwde binnenruimte, maar viel hij toen in de put. De loopbrug waar hij vanaf viel is open voor bezoekers en brengt hen van punt A naar punt B.

Diergaarde Blijdorp trok vorig jaar bijna anderhalf miljoen bezoekers.

