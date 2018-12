Een gevangene is vrijdagochtend ontsnapt uit de Penitentiaire Inrichting De Schie in Rotterdam. De ontsnapping vond plaats rond 9.15 uur.

Dat bevestigt woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) Eveline Petit vrijdagochtend aan NU.nl naar aanleiding van berichtgeving van RTV Rijnmond. De woordvoerder laat weten dat de persoon vastzat voor diefstal. Hij moet een straf uitzitten tot 2019.

De DJI meldt vrijdagmiddag dat de verdachte te zien is op videobeelden met een blauwe vuilniszak. De Dienst vermoedt dat de man zich heeft verstopt in deze vuilniszak, om vervolgens in de zak de inrichting te kunnen verlaten.

De politie laat aan NU.nl weten dat zij naar de gevangene zoekt en "alle middelen inzet om de voortvluchtige zo snel mogelijk weer binnen te krijgen". De politie wil niet specifiek ingaan op de in te zetten middelen, omdat ze "de buitenwereld niet wijzer wil maken dan dat die is".

De Landelijke Eenheid zet in ieder geval het gespecialiseerde Fugitive Active Search Team Nederland (FASTNL) in om de gedetineerde zo snel mogelijk op te sporen. De gedetineerde is in verschillende opsporingssysstemen geregistreerd.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!