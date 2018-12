Bekir E., die ervan wordt verdacht zijn zestienjarige ex-vriendin Humeyra in het fietsenhok van haar school in Rotterdam te hebben doodgeschoten, blijft langer vastzitten.

Het voorarrest van de 31-jarige E. wordt met drie maanden verlengd, heeft de rechtbank in Rotterdam vrijdag bekendgemaakt.

De man werd kort na de schietpartij op enkele kilometers van het Designcollege opgepakt. In de auto waarmee de politie denkt dat hij gevlucht is, werd een wapen aangetroffen.

Twee andere mannen zijn ook opgepakt in de dagen na de schietpartij; een 25-jarige en een 31-jarige. Eerstgenoemde is maandag op vrije voeten gekomen, justitie heeft hier een beroep over ingediend. Er wordt vermoed dat de schutter met minstens twee andere inzittenden naar de school is gereden.

Het meisje werd dinsdag 18 december rond 13.00 uur onder vuur genomen. Ze kon eerst nog wegrennen, maar werd uiteindelijk fataal getroffen in het fietsenhok.

Meisje deed meerdere keren aangifte

Humeyra had in mei aangifte tegen E. gedaan wegens bedreiging en mishandeling. Haar ex kreeg een contactverbod en een celstraf opgelegd, maar hij ging in hoger beroep. De zaak is uiteindelijk voorwaardelijk geseponeerd.

Op 11 december deed de zestienjarige opnieuw aangifte, omdat ze een foto waarop een persoon die wapens vasthad te zien was toegestuurd had gekregen.

Op de dag van haar dood had ze een afspraak met de politie om aanvullende informatie te leveren. Drie kwartier voor deze afspraak werd ze doodgeschoten.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!