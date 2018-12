Vrijdag is het weer grotendeels bewolkt. Later op de dag kan er ook wat regen vallen. Het wordt 6 graden.

Na een koude nacht, met -2 graden in het midden en zuiden van het land gaat overdag alleen de zon schijnen in het zuidoosten. Verder is het erg bewolkt en lokaal kan er wat regen of motregen vallen. De temperatuur ligt tussen de 4 graden in het zuiden tot 8 á 9 graden in het noorden. Er waait een zwakke of matige zuidwestenwind.

In het weekend blijft de bewolking aanhouden met soms wat regen. Het wordt wel wat zachter met een maximum temperatuur van 10 graden.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Zaterdag 8° 5° ZW 3 Zondag 9° 6° W 4 Maandag 9° 6° W 3 Dinsdag 8° 6° W 4 Woensdag 7° 5° WNW 3

