De vriendin van Richard Z. is in het onderzoek naar de beschieting van het pand waar tijdschrift Panorama in gehuisvest is, benaderd door een undercoveragent. De agent deed zich voor als lid van de motorclub Caloh Wagoh.

Dat bevestigen de twee advocaten van verdachten John P. en Mike van den B. in gesprek met NU.nl. Vrijdag was de tweede inleidende zitting in de zaak die in juni volgend jaar inhoudelijk behandeld wordt.

De agent zou naar de woning van de vriendin van Z. zijn gegaan, zich hebben voorgesteld als lid van de motorclub waar alle drie de mannen aan gelieerd zijn en hebben gevraagd hoe het met haar ging.

De uitwerking van dit gesprek moet nog worden toegevoegd aan het dossier, maar de advocaat van Van den B., Michel van Stratum, zegt dat er in ieder geval niets belastends gezegd is. Toch wil hij graag dat de undercoveragent verhoord wordt over mogelijke uitlokking.

Hoofdverdachte zat samen met vriendin op terras tijdens aanslag

Z. wordt door het Openbaar Ministerie (OM) gezien als de hoofdverdachte en degene die de volgens justitie gerichte aanslag op Panorama heeft gecoördineerd. Het kantoorgebouw aan de Teleportboulevard in Amsterdam werd in de avond van 21 juni van dit jaar beschoten met een raketwerper.

Z. zat samen met zijn vriendin op een terras in Amsterdam toen de aanslag plaatsvond. P. (45), die wordt gezien als de schutter, zou na het afvuren van antitankraket door medeverdachte Van den B. (25) bij de horecagelegenheid zijn afgezet.

Van den B. vertrok daarna huiswaarts en P. zou bij Z. in zijn Mercedes zijn gestapt, waarop ze samen met de vrouw vertrokken. De vriendin van Z. heeft bij de rechter-commissaris echter verklaard dat P. niet in de auto heeft gezeten. Dit verhoor vond daags na de undercoveractie plaats.

Het OM vermoedt dat de vrouw liegt en heeft aanwijzingen dat Z. zijn vriendin vanuit de gevangenis heeft aangestuurd hoe zij moest verklaren. Daarnaast zijn er glassplinters die afkomstig zijn van de gesprongen ramen van het kantoorpand achter in de Mercedes gevonden. Die kunnen daar volgens justitie alleen door toedoen van P. terecht zijn gekomen.

Advocaten twijfelen of er sprake was van gerichte aanslag

De advocaten van de verdachten spraken vrijdag nog maar eens hun twijfels uit of er wel sprake was van een gerichte aanslag op Panorama. Er bevinden zich veel meer kantoren in het pand en onderbouwing voor een motief is er volgens hen ook niet.

Ook was er volgens de advocaten geen sprake van levensgevaar omdat niemand in de nabijheid van de ontploffing was. Een deskundige van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zal hier nog over gehoord worden.

De drie mannen zelf zwijgen voornamelijk. Z. was wederom afwezig. P. gaf al eerder aan er niks mee te maken te hebben. Van den. B. zou volgens zijn advocaat onder de juiste omstandigheden wel bereid zijn een verklaring af te leggen.

De rechtbank besloot dat er nog voldoende bezwaren zijn om de verdachten vast te houden tot in ieder geval de volgende pro-formazitting in maart volgend jaar.

