Een tiener is donderdag gewond geraakt bij een steekincident op de Karspeldreef in Amsterdam-Zuidoost. Het slachtoffer is volgens de politie veertien jaar oud.

Het incident gebeurde iets voor 15.00 uur ter hoogte van een kledingwinkel. De jongen is ter plekke in elkaar gezakt met een steekwond. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis en wordt geholpen aan zijn verwondingen.

Het was druk op de Karspeldreef toen het incident gebeurde. Het slachtoffer zou volgens een omstander in zijn buik zijn gestoken. Meerdere ambulances en een traumateam werden opgeroepen om te assisteren.