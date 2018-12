De politie heeft maandag een derde man (31) opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het doodschieten van de zestienjarige Humeyra op het Designcollege in Rotterdam.

In het kort Drie verdachten (25, 31 en 31) na doodschieten Humeyra, één op vrije voeten

Twee mannen zouden bij Bekir E. in de auto hebben gezeten

Meisje werd drie kwartier voor afspraak met politie doodgeschoten

Inspectie doet onderzoek naar handelen politie en reclassering

De man komt uit Rotterdam, meldt de politie donderdag. Eerder werd al een andere medeverdachte (25) opgepakt, hij is inmiddels weer vrijgelaten.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen die beslissing hoger beroep aangetekend, aldus een woordvoerder. Het is nog niet bekend wanneer het beroep van justitie wordt behandeld.

Bekir E., de man die ervan verdacht wordt geschoten te hebben, zit nog vast. Vrijdag beslist de raadkamer of hij langer in voorarrest moet blijven. Hij kan nog maximaal negentig dagen worden vastgehouden, daarna moet hij voor de rechter verschijnen.

Uit onderzoek is gebleken dat E. met minstens twee anderen naar de school is gekomen. Humeyra werd 18 december doodgeschoten in de fietsenstalling van haar school in Rotterdam-West. De politie pakte kort daarna Bekir E. (31) in de buurt van de school op.

Meisje deed meerdere keren aangifte tegen hoofdverdachte

Gebleken is dat het slachtoffer vanaf mei meerdere keren aangifte tegen Bekir E. heeft gedaan, wegens stalking, bedreiging en mishandeling. De 31-jarige man en het meisje zouden een relatie hebben gehad.

Humeyra had op de dag dat zij werd doodgeschoten een afspraak met de politie om aanvullende informatie aan te leveren die nodig was om de man te kunnen aanhouden. Ze kreeg namelijk eerder foto's toegestuurd waarop een persoon te zien was die vuurwapens had.

Op 11 december deed Humeyra aangifte. Drie kwartier voordat ze aanvullende informatie aan de politie zou geven werd ze doodgeschoten.

Inspectie onderzoekt rol reclassering en politie

Eerder werd al bekend dat de Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoek gaat doen naar hoe de politie en de reclassering hun taken hebben uitgevoerd voorafgaand aan de schietpartij.

"Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de betrokken organisaties - juist in geval van nood - tijdig en voortvarend optreden", werd gesteld.