De vrouw die in de nacht van woensdag op donderdag is doodgestoken in het Zeeuwse Clinge is een 33-jarige uit de Belgische stad Sint-Niklaas. Een 63-jarige vrouw is opgepakt als verdachte.

Het slachtoffer werd na 3.00 uur zwaargewond aangetroffen op straat. Ze is ondanks reanimatiepogingen ter plaatse overleden.

Een aantal uur later, rond 5.50 uur, is een 63-jarige vrouw uit Clinge opgepakt als verdachte. Haar rol is nog onduidelijk, laat de politie weten.

"Het onderzoek ter plaatse is op dit moment nog niet afgerond en zal vermoedelijk nog een groot deel van de dag duren. De toedracht van het incident wordt onderzocht door rechercheurs."

Het incident is de tweede dodelijke steekpartij in Zeeland binnen een dag. In Vlissingen is woensdag een 28-jarige inwoner van die stad om het leven gekomen. Twee verdachten, een zeventienjarige jongen en een 22-jarige vrouw zitten vast.

