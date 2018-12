Bij een steekincident op straat in Clinge, de Zeeuwse gemeente Hulst, is een vrouw om het leven gekomen.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. De politie heeft nog geen aanhouding verricht.

Het is de tweede dodelijke steekpartij in Zeeland binnen een dag. In Vlissingen kwam woensdag een 28-jarige inwoner van die stad om het leven. De politie vond de man zwaargewond op de Kasteelstraat. Hij overleed korte tijd later in het ziekenhuis.

Een zeventienjarige jongen en een 22-jarige vrouw zijn gearresteerd. De politie onderzoekt hun betrokkenheid bij de steekpartij nog.

