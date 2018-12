In de Kasteelstraat in Vlissingen is een man om het leven gekomen bij een steekpartij. Het slachtoffer werd door de politie gewond op straat aangetroffen en overleed niet veel later. Een 17-jarige jongen en een 22-jarige vrouw zijn aangehouden.

De twee verdachten zijn gearresteerd in een woning aan dezelfde straat. De politie verricht zowel op straat als in de woning sporenonderzoek. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt, omdat de familie eerst op de hoogte wordt gebracht.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!